06 ноября, 14:30

Новости социального блока Москвы

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами и дождь ожидаются в Москве 6 ноября

"Специальный репортаж": послать подальше

Московские школьники отправили бойцам СВО более 15 тысяч писем ко Дню народного единства

Температура воздуха достигнет 10 градусов в Москве в выходные

"Атмосфера": 6 градусов ожидается в Москве вечером 5 ноября

"Доктор 24": врач рассказала, почему осенью нужно есть разноцветные фрукты и овощи

Синоптик объяснил причину осенних туманов в Москве

Около 100 тысяч животных оказались на улице после дачного сезона в России

"Утро": скорость ветра в Москве составит 4–9 м/с 5 ноября

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Новая умная система самостоятельно анализирует заявления на жилищные субсидии. Это позволяет сократить сроки обработки документов с двух дней до одного часа.

"Вместе с врачами-онкологами четыре месяца назад мы приняли решение, что для жителей Москвы, которые несколько лет не проводили гастро- и колоноскопию, мы открываем возможность пройти исследование в любое удобное для них время в наших городских поликлиниках и эндоскопических центрах. За время работы профилактического проекта 90 тысяч москвичей прошли скрининговые исследования, у значительной части из них выявлены определенные заболевания. Развитие осложнений в этих случаях можно легко предотвратить, а значит, успешно вылечить человека", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Столичные ЗАГСы провели опрос среди молодоженов о свадебных трендах 2025 года. Результаты показали, что 40% пар выбирают соблюдение только самых важных традиций, а 17% создают свои собственные. При этом больше половины невест берут фамилию жениха.

