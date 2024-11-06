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06 ноября, 11:30

Общество

Итоги отбора в молодежную антарктическую экспедицию подвели в Москве

Итоги отбора в молодежную антарктическую экспедицию подвели в Москве

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В Москве подвели итоги отбора в молодежную антарктическую экспедицию. В нем приняли участие более 32 тысяч школьников и студентов колледжей. Выбрали 11 финалистов. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Туристическое направление возрождают в системе дополнительного образования. Те, кто прошел отбор, отправятся в экспедицию по труднодоступным территориям Арктики. В этот раз, по просьбе участников, впервые состоится поход в Антарктиду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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