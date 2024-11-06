В Совете Федерации поддержали закон о доплатах за наставничество на работе. Размер оплаты должен прописываться в трудовом договоре или дополнительном соглашении с работником.

В комитете СФ по социальной политике отметили, что этот закон является шагом к восстановлению справедливости в отношении трудовых наставников и их прав. Предполагается, что он вступит в силу 1 марта 2025 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.