В праздничные дни на Красной площади работает музей военной техники. Экспозиция под открытым небом посвящена годовщине военного парада – 7-го ноября 1941 года. Представленные танки и истребители участвовали в боях за Москву 82 года назад. Там же можно увидеть, как жили москвичи тех лет, узнать, как работали госпитали в столице, увидеть хлебные карточки, которые давали людям в годы войны.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.