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06 ноября, 13:30

Общество

В праздничные дни на Красной площади работает музей военной техники

В праздничные дни на Красной площади работает музей военной техники

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В праздничные дни на Красной площади работает музей военной техники. Экспозиция под открытым небом посвящена годовщине военного парада – 7-го ноября 1941 года. Представленные танки и истребители участвовали в боях за Москву 82 года назад. Там же можно увидеть, как жили москвичи тех лет, узнать, как работали госпитали в столице, увидеть хлебные карточки, которые давали людям в годы войны.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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