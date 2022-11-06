13:15Общество
Более 150 тысяч человек стали участниками мероприятий ко Дню народного единства на ВДНХ
Более 150 тысяч человек стали участниками мероприятий ко Дню народного единства на ВДНХ. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.
Она добавила, что особый интерес у гостей вызвала гастрономическая часть. В рамках фестиваля свою продукцию представили производители из 34 регионов. Жители и гости столицы приобрели свыше 5 тысяч килограммов сыров, мясных деликатесов, рыбы и морепродуктов.
Всего ко Дню народного единства музеи, парки, библиотеки и кинотеатры подготовили свыше 160 мероприятий.
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