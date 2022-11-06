Более 150 тысяч человек стали участниками мероприятий ко Дню народного единства на ВДНХ. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

Она добавила, что особый интерес у гостей вызвала гастрономическая часть. В рамках фестиваля свою продукцию представили производители из 34 регионов. Жители и гости столицы приобрели свыше 5 тысяч килограммов сыров, мясных деликатесов, рыбы и морепродуктов.

Всего ко Дню народного единства музеи, парки, библиотеки и кинотеатры подготовили свыше 160 мероприятий.

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