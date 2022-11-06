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Общество

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 7 ноября

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 7 ноября

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Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до понедельника, 7 ноября. Причина – "техногенная" гололедица.

Как объяснил руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, такое происходит, когда осадки тают под теплом выхлопных труб, а затем замерзают. Поэтому на дорогах становится скользко. Горожан попросили быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не делать резких маневров.

7 ноября на дорогах тоже может быть скользко – в прогнозах опять гололедица, но только уже естественная. Прогнозируются осадки и температура около нуля градусов. На грядущей неделе погода возьмет курс на потепление – в четверг обещают до плюс семи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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