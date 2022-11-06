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Москвичам рассказали о погоде 6 ноября

Москвичам рассказали о погоде 6 ноября

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Желтый уровень погодной опасности продлили в столице до утра понедельника. Синоптики предупреждают москвичей о "техногенной гололедице" 6 ноября. Как объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, такое происходит, когда осадки тают под теплом выхлопных труб, а затем замерзают.

Между тем на предстоящей неделе ожидается потепление. В четверг воздух в Подмосковье может прогреться до девяти градусов. В Москве же обещают до плюс семи градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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