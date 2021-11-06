Больницы и поликлиники принимают пациентов в обычном режиме. Также график не меняли пункты вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус. Стоматологии работают только с экстренными случаями. Центры "Мои документы" перевели большинство услуг в онлайн. Очно регистрируют только смерть и расторжение брака. Школы ушли на каникулы, в детских садах открыты дежурные группы для тех, чьи родители работают. Банки, аптеки, продуктовые магазины режим работы не меняли. Непродовольственные, строительные магазины, а также центры бытовых услуг и цветочные лавки временно закрыты.

Подробнее – на телеканале Москва 24.