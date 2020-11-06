Москвичи рассказали, как работают на удаленке

Власти призвали москвичей, переведенных на режим удаленной работы, не передвигаться по городу без необходимости. "Удаленщиков" просили быть дома и не ездить на общественном транспорте.

Проведен опрос, показавший, что свыше 64% респондентов все же выходят из дома. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.