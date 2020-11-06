В Подмосковье продлили запрет на проведение массовых мероприятий

Массовые мероприятия в Московской области запрещены до 22 ноября. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В России за последние сутки зарегистрировали 20 582 новых случая коронавируса. Всего на территории РФ зафиксировано 1 733 440 заболевших COVID-19. 1 296 124 пациентов вылечились от коронавируса, 29 887 скончались. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.