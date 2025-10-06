Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Москва создает условия для работы лучших специалистов в городских медучреждениях. Столица гарантирует конкурентоспособную зарплату, оборудование и возможности роста. Требования к врачам выросли: им нужно пройти отбор, а чтобы стать заведующим отделением – получить статус "Московский врач".

"С июня этого года при записи в поликлинику пациент указывает цель визита и, если это "плохое самочувствие или боль", заполняет специальный опросник. Данные опроса автоматически направляются в ИИ-сервис, который анализирует их в совокупности с электронной медицинской картой пациента и подготавливает персонализированную сводку о здоровье. В результате врач видит пациента не "с чистого листа", а уже обладая полной картиной. На сегодняшний день в московских поликлиниках уже выдано более 6 миллионов таких ИИ-сводок", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В честь Дня учителя педагогов в московских школах встречали красными дорожками. Слова благодарности, посвященные учителям, появились на медифасадах по всему городу. На Пушкинской площади разместили огромный букет, а Никольскую украсили тетрадные листы с пожеланиями школьников.