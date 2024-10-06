Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 22:15

Общество

Дождливая погода сохранится в Москве до утра 7 октября

Дождливая погода сохранится в Москве до утра 7 октября

Циклон "Кассандра" принесет в Москву более 40 мм осадков

Новости часа: более 380 тыс раз в этом году школьники и студенты посетили музеи в Москве

Девушка Павла Дурова Юлия Вавилова потеряла ребенка из-за стресса

Циклон Кассандра зальет Москву дождями

Маленькая львица из подмосковного центра "Земля прайда" идет на поправку

В ближайшие двое суток циклон Кассандра обрушит на Москву около 35 мм дождя

МЧС предупредило о сильном дожде в Москве вечером 6 октября

Дожди в Москве продлятся до понедельника

Эксперт рассказала, какое тесто лучше выбрать

По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится в Москве до утра 7 октября. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Автомобилистов призвали быть аккуратными на дороге и соблюдать скоростной режим.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, даже не исключена гроза, что в октябре случается крайне редко. Согласно статистике, всего один раз в 3–4 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоЕкатерина КузнеченковаВладимир Баклан
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика