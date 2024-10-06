По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится в Москве до утра 7 октября. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Автомобилистов призвали быть аккуратными на дороге и соблюдать скоростной режим.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, даже не исключена гроза, что в октябре случается крайне редко. Согласно статистике, всего один раз в 3–4 года.

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