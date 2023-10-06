Новости часа: почти четверть месячной нормы осадков выпала в районе Волоколамского шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В районе Волоколамского шоссе выпала почти четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

Более 12 тысяч единиц коммунальной техники в столице готовы к работе в зимний период. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

В Косино-Ухтомском районе Москвы по реновации построят дом на 148 квартир. Это данные Мосгосстройнадзора.