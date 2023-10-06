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Новости

06 октября, 17:15

Общество

Новости часа: столичных водителей призвали не выезжать на летней резине из-за гололедицы

Новости часа: столичных водителей призвали не выезжать на летней резине из-за гололедицы

Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на службу на улице Яблочкова

Лучших педагогов поздравили с Днем учителя в Кремлевском дворце

Новости часа: снег может пойти в Москве вечером 6 октября

Москвичам посоветовали воспользоваться общественным транспортом из-за непогоды 6 октября

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 7–8 октября

Новости часа: дождь, снег и сильный ветер спрогнозировали в Москве 6 октября

ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом 6 октября

Штормовой ветер, дожди и снег спрогнозировали в столице 6 октября

Новости часа: в Москве с каждым годом растет число компаний креативных индустрий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ЦОДД призвали московских водителей призвали не выезжать на летней резине из-за гололедицы 6 и 7 октября.

В Москве с каждым годом растет число компаний креативных индустрий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 1,5 миллиона пользователей зарегистрировались в приложении "Московский транспорт", данные привел Дептранс.

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