Новости часа: столичных водителей призвали не выезжать на летней резине из-за гололедицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ЦОДД призвали московских водителей призвали не выезжать на летней резине из-за гололедицы 6 и 7 октября.

В Москве с каждым годом растет число компаний креативных индустрий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 1,5 миллиона пользователей зарегистрировались в приложении "Московский транспорт", данные привел Дептранс.