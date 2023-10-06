06 октября, 17:15Общество
Новости часа: столичных водителей призвали не выезжать на летней резине из-за гололедицы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ЦОДД призвали московских водителей призвали не выезжать на летней резине из-за гололедицы 6 и 7 октября.
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