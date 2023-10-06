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Новости

06 октября, 15:30

Общество

Новости часа: дождь, снег и сильный ветер спрогнозировали в Москве 6 октября

Новости часа: дождь, снег и сильный ветер спрогнозировали в Москве 6 октября

ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом 6 октября

Штормовой ветер, дожди и снег спрогнозировали в столице 6 октября

Новости часа: в Москве с каждым годом растет число компаний креативных индустрий

Столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

"Атмосфера": 5 градусов ожидается в столице вечером 6 октября

Новости часа: в Москве с каждым годом растет число компаний креативных индустрий

"Торт 2023": угощение в честь Дня города от Москвы 24

Новости часа: столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дождь, снег и ветер с порывами до 18 метров в секунду обещают в Москве в пятницу, 6 октября. Об этом сообщили синоптики.

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ закроют на техническое обслуживание с 10 по 31 октября. Макет почистят, отремонтируют и обновят на нем элементы благоустройства.

Вся коммунальная техника столицы готова к зиме. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

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