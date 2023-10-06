Новости часа: дождь, снег и сильный ветер спрогнозировали в Москве 6 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дождь, снег и ветер с порывами до 18 метров в секунду обещают в Москве в пятницу, 6 октября. Об этом сообщили синоптики.

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ закроют на техническое обслуживание с 10 по 31 октября. Макет почистят, отремонтируют и обновят на нем элементы благоустройства.

Вся коммунальная техника столицы готова к зиме. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.