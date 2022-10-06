06 октября, 22:45Общество
Новости часа: премьер Белоруссии подписал постановление о моратории на повышение цен
Мобилизованные граждане будут получать денежное довольствие от Минобороны, а не зарплату по месту работы, сообщили на портале "Объясняем.рф".
Премьер Белоруссии подписал постановление о моратории на повышение цен, заявили в пресс-службе правительства.
РПЦ объявила денежный сбор для беженцев и пострадавших мирных жителей из ДНР, сообщает Московский патриархат.
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