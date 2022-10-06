Новости часа: премьер Белоруссии подписал постановление о моратории на повышение цен

Мобилизованные граждане будут получать денежное довольствие от Минобороны, а не зарплату по месту работы, сообщили на портале "Объясняем.рф".

Премьер Белоруссии подписал постановление о моратории на повышение цен, заявили в пресс-службе правительства.

РПЦ объявила денежный сбор для беженцев и пострадавших мирных жителей из ДНР, сообщает Московский патриархат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.