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Новости

06 октября, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях прошедшего дня

Москвичам рассказали о главных новостях прошедшего дня

Новости часа: новые субъекты РФ включили в текст Конституции

"Сам служил и хочу помочь": призывник рассказал о своем отношении к мобилизации

Новости часа: стали известны причины отказа добровольцам в частичной мобилизации

"Жизнь в большом городе": частные услуги

В Роспотребнадзоре рассказали о пользе поп-ита и симпл-димпла

Новости часа: при обстреле Горловки погиб мирный житель

Новости часа: на 100-м км МКАД восстановили движение после возгорания автомобиля

Новости часа: США продлили экспортные ограничения для "Аэрофлота", Utair и Azur Air

Трубу с горячей водой прорвало в одной из школ в Долгопрудном

Крупный пожар произошел в "Москва-сити". Загорелись припаркованные на улице машины. Огонь охватил как минимум два автомобиля. Судя по кадрам, которые прохожие сняли до приезда пожарных, машины полностью выгорели.

Москва продолжает реализовывать масштабную программу помощи тем, кого призывают в рамках частичной мобилизации. Поддержку оказывают и семьям военнослужащих. Уже работает специальный центр, где готовы решать любые возникающие вопросы: от выделения мест в дошкольных учреждениях для детей до трудоустройства жен мобилизованных.

Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. В воздухе прогремели десять взрывов. Об этом сообщили в администрации города. Ранее стало известно, что ВСУ предприняли неудачную попытку возобновить наступление сразу на трех направлениях. Но атаки были отбиты.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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