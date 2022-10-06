Москвичам рассказали о главных новостях прошедшего дня

Крупный пожар произошел в "Москва-сити". Загорелись припаркованные на улице машины. Огонь охватил как минимум два автомобиля. Судя по кадрам, которые прохожие сняли до приезда пожарных, машины полностью выгорели.

Москва продолжает реализовывать масштабную программу помощи тем, кого призывают в рамках частичной мобилизации. Поддержку оказывают и семьям военнослужащих. Уже работает специальный центр, где готовы решать любые возникающие вопросы: от выделения мест в дошкольных учреждениях для детей до трудоустройства жен мобилизованных.

Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. В воздухе прогремели десять взрывов. Об этом сообщили в администрации города. Ранее стало известно, что ВСУ предприняли неудачную попытку возобновить наступление сразу на трех направлениях. Но атаки были отбиты.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.