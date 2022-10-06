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Новости

06 октября, 22:15

Общество

"Сам служил и хочу помочь": призывник рассказал о своем отношении к мобилизации

"Сам служил и хочу помочь": призывник рассказал о своем отношении к мобилизации

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В Москве организуют масштабную программу помощи тем, кто призывается в рамках частичной мобилизации. Поддержат и семьи военнослужащих. Уже работает специальный центр, где готовы решать возникающие вопросы – от выделении места в дошкольном учреждении для детей до трудоустройства жен мобилизованных.

"Решил приехать и призваться. Хочу служить. Сам служил и хочу помочь", – рассказал один из призывников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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