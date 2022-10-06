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Новости

06 октября, 19:15

Политика

Новости часа: стали известны причины отказа добровольцам в частичной мобилизации

Новости часа: стали известны причины отказа добровольцам в частичной мобилизации

"Жизнь в большом городе": частные услуги

В Роспотребнадзоре рассказали о пользе поп-ита и симпл-димпла

Новости часа: при обстреле Горловки погиб мирный житель

Новости часа: на 100-м км МКАД восстановили движение после возгорания автомобиля

Новости часа: США продлили экспортные ограничения для "Аэрофлота", Utair и Azur Air

Трубу с горячей водой прорвало в одной из школ в Долгопрудном

Новости часа: пятерых пострадавших при стрельбе в ижевской школе выпишут 7 октября

"Личная территория": "годится в дочери"

Новости часа: ФАС заявила, что не видит оснований для роста цен на бензин на заправках РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Добровольцам могут отказать в мобилизации по здоровью, возрасту или гражданству. Это следует из портала "Объясняем.рф".

Украинские военные выпустили по Донецку 15 снарядов натовского калибра. Об этом заявили в ДНР.

Ряд стран ЕС начали требовать полисы европейских страховщиков для оформления виз. Такую информацию предоставили визовые центры.

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