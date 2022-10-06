Новости часа: стали известны причины отказа добровольцам в частичной мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Добровольцам могут отказать в мобилизации по здоровью, возрасту или гражданству. Это следует из портала "Объясняем.рф".

Украинские военные выпустили по Донецку 15 снарядов натовского калибра. Об этом заявили в ДНР.

Ряд стран ЕС начали требовать полисы европейских страховщиков для оформления виз. Такую информацию предоставили визовые центры.