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Новости

06 октября, 18:30

Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о пользе поп-ита и симпл-димпла

В Роспотребнадзоре рассказали о пользе поп-ита и симпл-димпла

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Игрушки поп-ит и симпл-димпл – это то, что нужно для положительных эмоций. Так считают в Роспотребнадзоре. В ведомстве рассказали, что популярные антистресс-игрушки помогают снизить тревожность и успешнее справляться с различными заданиями.

К таким выводам пришли специалисты новосибирского НИИ Роспотребнадзора, где завершился первый этап исследования. Как уточняется, эффект достигается благодаря тому, что игрушки воздействуют на центральную нервную систему за счет переключения внимания и мелкой моторики. Поэтому и достигается быстрый релаксирующий эффект. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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