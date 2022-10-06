В Роспотребнадзоре рассказали о пользе поп-ита и симпл-димпла

Игрушки поп-ит и симпл-димпл – это то, что нужно для положительных эмоций. Так считают в Роспотребнадзоре. В ведомстве рассказали, что популярные антистресс-игрушки помогают снизить тревожность и успешнее справляться с различными заданиями.

К таким выводам пришли специалисты новосибирского НИИ Роспотребнадзора, где завершился первый этап исследования. Как уточняется, эффект достигается благодаря тому, что игрушки воздействуют на центральную нервную систему за счет переключения внимания и мелкой моторики. Поэтому и достигается быстрый релаксирующий эффект. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.