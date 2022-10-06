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"Если государству нужно, то почему нет": призывник рассказал, почему пришел в военкомат

"Если государству нужно, то почему нет": призывник рассказал, почему пришел в военкомат

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Семьи мобилизованных в Москве получат единовременную материальную помощь. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. Кроме того, их дети будут ходить в городские детсады бесплатно, а женам помогут устроиться на работу.

"В Пскове служил в воздушно-десантных войсках. После этого был в командировке в Сирии, потом пришла повестка, и пришел. Когда людям что-то нужно от государства, они требуют, а если государству нужно, то почему нет", – заявил один из призывников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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