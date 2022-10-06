"Пришла повестка, и явился сам": призывник рассказал, как пришел в военкомат

Семьи мобилизованных в Москве получат единовременную материальную помощь. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. Кроме того, их дети будут ходить в городские детсады бесплатно, а женам помогут устроиться на работу.

"Служил в ВКС, после этого прошло три года. Пришла повестка, и явился сам. Когда Родина требует, я думаю, каждый уважающий себя мужчина должен сделать для себя какой-то выбор определенный", – поделился один из призывников.

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