Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:30

Общество

Новости часа: указ об отсрочке от мобилизации для студентов вступил в силу

Новости часа: указ об отсрочке от мобилизации для студентов вступил в силу

"Время новых": "Юнити кофе"

"Доктор 24": усталость

Москвичам пообещали потепление и золотую осень в ближайшие дни

В ГД предложили узаконить изъятие брошенных на границе автомобилей россиян

"Мои друзья уже служат": доброволец рассказал, для чего прибыл в военкомат

"Утро": москвичам рассказали о погоде 6 октября

Кремль опубликовал изменения к указу об отсрочке от частичной мобилизации

Эксперты рассказали, как выбрать носки

Зоологи показали, как проходят тренировки спасенного медведя Диксона

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов, ординаторов и других учащихся вступил в силу. Об этом заявили в Кремле.

Обращения от юрлиц и ИП по вопросам мобилизации в Москве принимают по телефону 122. Об этом сообщила мэрия.

Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик. Обещают заторы до 7 баллов.

Читайте также
обществогородтранспортвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика