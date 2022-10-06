Новости часа: указ об отсрочке от мобилизации для студентов вступил в силу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов, ординаторов и других учащихся вступил в силу. Об этом заявили в Кремле.

Обращения от юрлиц и ИП по вопросам мобилизации в Москве принимают по телефону 122. Об этом сообщила мэрия.

Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик. Обещают заторы до 7 баллов.