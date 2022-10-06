"Мои друзья уже служат": доброволец рассказал, для чего прибыл в военкомат

Семьи мобилизованных в Москве получат единовременную материальную помощь. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. Кроме того, дети мобилизованных будут ходить в городские детсады бесплатно, а женам помогут устроиться на работу.

В столице действует горячая линия – специалисты отвечают на вопросы о частичной мобилизации. Также можно задавать вопросы через специальный чат-бот на портале "Объясняем.рф". В Москве по-прежнему работают временные пункты, куда приходят и мобилизованные, и добровольцы.

"Раз сам пришел, значит, нужно идти и защищать свою Родину. Мои друзья уже там служат", – рассказал один из добровольцев.

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