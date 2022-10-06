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Общество

Кремль опубликовал изменения к указу об отсрочке от частичной мобилизации

Кремль опубликовал изменения к указу об отсрочке от частичной мобилизации

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На сайте Кремля опубликовали изменения к указу об отсрочке от частичной мобилизации. Их накануне подписал Владимир Путин.

Согласно дополнениям, призыву не подлежат те, кто впервые получают среднее профессиональное и высшее образование, в том числе по программам ординатуры и ассистентуры по очной и очно-заочной формам обучения. Также освободят от призыва студентов-вечерников, аспирантов и слушателей духовных семинарий, в том числе и в частных вузах с государственной аккредитацией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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