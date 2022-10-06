Скидка на оплату госпошлин через "Госуслуги" будет отменена с 1 января 2023 года

Скидку на оплату госпошлин через "Госуслуги" отменят. С 1 января россиянам больше не удастся экономить 30% средств при безналичной оплате.

В Минфине рассказали, что нововведение уже учтено в формировании доходной части бюджета страны на 2023 год. В ведомстве отметили, что скидка изначально планировалась как временная мера, пока предложений о продлении не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.