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Общество

Пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января

Пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января

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Пенсии россиян по старости вырастут с 1 января. Насколько проиндексируют выплаты, пока неизвестно. Прибавка в среднем составит не менее 1 000 рублей. Об этом заявила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Она уточнила, что индексацию должны проводить раз в год. В 2022 году страховые пенсии повышали дважды – в январе и в июне, на 8,4 и 10% соответственно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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