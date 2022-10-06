Пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января

Пенсии россиян по старости вырастут с 1 января. Насколько проиндексируют выплаты, пока неизвестно. Прибавка в среднем составит не менее 1 000 рублей. Об этом заявила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Она уточнила, что индексацию должны проводить раз в год. В 2022 году страховые пенсии повышали дважды – в январе и в июне, на 8,4 и 10% соответственно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.