Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

Москвич поймал карасей на Чистых прудах. Его улов составил 4 или 5 штук. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.