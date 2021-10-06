Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице

Бабьего лета в Москве не будет. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Рассчитывать на бабье лето точно не приходится. Такая погода никак с бабьим летом не ассоциируется: ночью заморозки, дневные температуры – +10...+12 градусов. Замечательно, конечно, но все-таки не бабье лето. Бабье лето – это комфортная температура в +18...+20 градусов, если больше +20, то вообще замечательно", – сообщил Вильфанд.

Но даже несмотря на ночные заморозки, менять резину на машинах пока рано, сказали синоптики. Это стоит делать не ранее 9–10 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.