В Москве выявлено 3 589 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 3 589 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 2 399 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус подтвердился еще у 1 410 человек, выписали 1 207 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 25 133 новых случая коронавируса. При этом в 2 182 (8,7%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в РФ зарегистрировано 7 662 560 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены в Магаданской области, на Алтае и в Бурятии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились уже 236 миллионов человек. По словам вирусологов, сейчас темпы распространения вируса во многих странах замедляются. На сегодняшний день болеют 18 миллионов человек, 85 тысяч пациентов находятся в тяжелом и критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.