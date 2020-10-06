В парке "Патриот" заметили БТР

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

Телезрители поделились кадрами из парка "Патриот". Около храма заметили БТР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.