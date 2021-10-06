Регионы России получат 1 млрд рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора

46 российских регионов получат миллиард рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Минприроды и российскому экологическому оператору поручили проследить за тем, чтобы средства дошли до субъектов и были использованы по назначению.

Как отметили в правительстве, развитие этой инфраструктуры приблизит страну к переходу на экономику замкнутого цикла.

В настоящее время более 30% наших граждан участвуют в раздельном сборе мусора. В планах к 2030 году Россия должна достигнуть сортировки всего объема бытовых отходов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.