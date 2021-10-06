Медики предупредили о начале твиндемии этой осенью

Эпоха коронавируса порождает новые термины. В этом сезоне в мире заговорили о твиндемии – она же флюрона. И медики уже предупреждают, что это будет хуже коронавируса.

Подробнее о том, что это за новая напасть, – в эфире телеканала Москва 24.