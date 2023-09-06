Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 12:30

Общество

Новости часа: пациенты больниц Москвы будут получать данные о лечении в электронном виде

Новости часа: пациенты больниц Москвы будут получать данные о лечении в электронном виде

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пациенты московских больниц будут получать в электронном виде информацию о ходе лечения. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Период бесплатной пересадки для некоторых маршрутов на МЦД-3 и МЦД-4 увеличат с 1,5 до 2 часов. Об этом сообщили в Дептрансе столицы.

До 7 баллов обещают вечером на московских дорогах. Об этом свидетельствуют данные ЦОДД.

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