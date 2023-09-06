Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 12:00

Общество

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту

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В Москве открыт единый пункт по отбору на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Перед походом рекомендуется записаться по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. Во время визита потребуются паспорт, военный билет, документы об образовании, а также свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

Пункт работает в режиме одного окна, также там можно пройти медосмотр. Работники расскажут о льготах и выплатах, которые полагаются военнослужащим. Например, им доступно жилье от Минобороны по специальной накопительной системе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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