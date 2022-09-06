Ситуацию со въездом в Европу проверила съемочная группа телеканала Москва 24. Участники отправились на границу с действующей визой и пообщались с другими желающими выехать из страны.

Съемочная группа узнала истории россиян, желающих выехать из России. Некоторые в прямом смысле "прорубили окно в Европу".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.