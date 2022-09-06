Новости последнего часа: Энергодар в результате второго обстрела остался без электричества

Власти Дагестана заявили, что новогодний чартерный рейс впервые планируют запустить из Москвы в республику.

Энергодар в результате обстрела второй раз за день остался без электроснабжения, заявили представители администрации города.

Выдано разрешение на строительство дома по реновации на 250 квартир в районе Филевский Парк, сообщил Мосгосстройнадзор.

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