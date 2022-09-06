В Москве не только на улицах, но и в квартирах оказалось слишком холодно для сентября.

Массовое включение отопления в Москве пока не планируется. Для этого среднесуточная температура в течение 5 дней должна держаться ниже 8 градусов тепла.

Однако даже в этом случае батареи будут нагреваться не во всех домах одновременно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.