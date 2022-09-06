Новости последнего часа: вторая декада сентября в Москве будет теплее первой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вторая декада сентября в Москве будет теплее первой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Последний очаг ландшафтного пожара ликвидировали на востоке Оренбургской области. Об этом заявили в МЧС.

Более пяти миллионов российских инвесторов пострадали от блокировки ценных бумаг. Об этом сообщил ЦБ РФ.