Столичная температура будет на 7 градусов ниже климатической нормы на этой неделе

В Москве – самое холодное начало осени за последние 25 лет. На неделе температура будет примерно на 7 градусов ниже климатической нормы. А в Подмосковье могут быть даже заморозки по ночам.

Остывает температура и в квартирах. Но пока отопление включать в столице не будут. Тепло подают лишь в том случае, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8 градусов и по прогнозу ожидается дальнейшее похолодание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.