Московский школьник стал абсолютным чемпионом мира по шашкам в младшей категории. Денис Филь учится во втором классе, но завоевал уже 25 медалей в различных соревнованиях и имеет первый взрослый разряд.

Как родителям удалось воспитать чемпиона? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.