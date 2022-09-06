Новости часа: водителей Подмосковья призвали быть внимательнее на дорогах из-за заморозков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательнее на дорогах из-за заморозков ночью.

Раненую медведицу привезли из Норильска в Москву. Полет она перенесла нормально, сообщил Московский зоопарк.

В День города 90 российских дизайнеров представят посвященные Москве коллекции. Такую информацию предоставили "Московские сезоны".