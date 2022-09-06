Специалисты рассказали, будут ли включать раньше отопление в Москве

Москвичи начали перестраиваться после аномальной жары к холоду. Синоптики рассказали, что такого начала осени в городе не было 25 лет.

Включат ли отопление из-за такой погоды и надолго ли задержится арктический антициклон в городе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.