Синоптики заявили, что такого холодного начала осени в Москве не было 25 лет

Вместо бабьего лета – арктический циклон. Москвичи перестраиваются после аномальной жары к холоду. Синоптики заявили, что такого начала осени в городе не было 25 лет.

На неделе температура будет примерно на семь градусов ниже климатической нормы. А в Подмосковье могут быть даже заморозки. Включат ли отопление из-за такой погоды? И надолго ли задержится антициклон в городе?

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