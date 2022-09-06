В квартирах газифицированных домов предложили установить газоанализаторы

Во всех квартирах в газифицированных домах хотят установить газоанализаторы. Это приборы, которые в зависимости от типа при утечке газа отключают его подачу или подают сигнал тревоги.

Законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время, в комитет по строительству и ЖКХ. Главная цель, по словам парламентариев, – обеспечить безопасность. Только в 2020 году зафиксировали более 11,5 тысячи происшествий при использовании бытового газа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.