Синоптики заявили, что такого холодного начала осени в Москве не было 25 лет

Москвичам стоить запастись терпением и теплыми вещами. Синоптики рассказали, что такого холодного начала осени в городе не было 25 лет. Ранним утром и в ночные часы в регионе вероятны заморозки 6 сентября.

Днем погода теплом тоже не отличается. На неделе ожидается максимум до 13 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

