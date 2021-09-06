В Москве обсудили проведение форума "Россия – страна возможностей" в Крыму

В понедельник, 6 сентября, в Москве обсудили проведение Всероссийского форума "Россия – страна возможностей". Он пройдет в рамках фестиваля "Таврида-АРТ" в Крыму с 8 по 12 сентября. Участниками мероприятия станут более тысячи человек из всех федеральных округов.

Помимо активностей на форуме пройдет награждение победителей и лауреатов конкурсов и олимпиад, будет организована развлекательная программа, образовательные, спортивные и культурные мероприятия. Если позволят ковидные ограничения, то поучаствовать в них смогут все желающие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.