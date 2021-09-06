В Москве выявлено 1 463 новых случая COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 1 463 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 1 278 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 891 человека, выписали при этом 1 181.

За последние сутки в России подтвердили 17 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 1 251 (7,0%) из них не было клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 7 030 455 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Бурятии и на Алтае.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 220 миллионов человек. Сейчас болеют почти 19 миллионов. В тяжелом и критическом состоянии находятся 105 тысяч пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.