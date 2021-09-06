Москвичи смогут оформить компенсацию платы за детский сад онлайн

Подать заявку на компенсацию платы за детский сад теперь можно не выходя из дома. Достаточно зайти на портал mos.ru. Паспортные данные и родство или опека должны быть подтверждены в личном кабинете.

Компенсация на первого ребенка составит 20% от внесенной платы, на второго – 50 %, на третьего и последующих детей – 70 %.

Заявление обещают рассмотреть в течение 10 дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.