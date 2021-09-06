В Подмосковье воссоздали битву времен Наполеона. На поле боя в Бородине сошлись русские и французы.

Зрелищную реконструкцию посвятили битве на батарее Раевского. Участники съехались со всей страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.